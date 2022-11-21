Şanlıurfa'ya bombalı eylem yapmak için gönderilen terörist tutuklandı

Edinilen bilgiye göre PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar neticesinde çalışmalar kapsamında 17.11.2022 tarihinde yasadışı yollarla Suriye/Ayn EL ARAB (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'ya giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınan Suriye Uyruklu (1) şahıs terör örgütünden almış olduğu talimatla "Şanlıurfa İlinde bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" beyan etmiş, şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen İlimiz ve Bursa İlinde yapılan çalışmalarda Suriye Uyruklu (3) şüpheli şahıs yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki İşlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen (4) şüpheli şahıstan (1) şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, (3) şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.