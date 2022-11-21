Meclis Başkanı Şentop’tan net mesaj: Hain saldırıların hesabı sorulacak

TBMM Başkanı Şentop, terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep'te sivilleri hedef alan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"ALÇAKLIK, ACIMASIZLIK, KORKAKLIK"

Şentop paylaşımında, "Karkamış'ta masum çocuklarımızı, sivillerimizi ve bir okulumuzu hedef alan hain terör örgütü PKK/YPG'nin roket saldırısında, biri çocuk, biri öğretmen olmak üzere şehadete yükselen vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Alçaklık, acımasızlık ve korkaklıktan başka yüzü olmayan terör örgütü ve destekçileri asla karanlık emellerine ulaşamayacak, kahraman ordumuz hain saldırıların hesabını misliyle soracaktır. Yüce milletimiz desteği, yüreği ve duasıyla Mehmetçiğimizin yanındadır" ifadelerini kulandı.