MHP kadroları "Komşum Nasılsın?" ziyaretlerine başlıyor

Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin, Haziran 2023'te yapılacak seçimler dolayısıyla şubatta başlattığı halkla buluşma ve toplumsal danışma toplantılarını sürdürdüğünü belirtti.

Hem ülke gündeminin hem de uluslararası alanda olup bitenlerin parti tarafından hassasiyetle ve yakından takip edildiğini kaydeden Yalçın, "2023 seçimlerine yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar yurt çapında 'Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları, 'Köyüm Benim' başlıklı taşra ve kırsal ziyaretleri, 'Aday Belli Karar Net' temalı açık hava toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bütün bu etkinliklerde milletimizce partimize ve kadrolarımıza gösterilen alaka ve teveccüh, heyecanımızı kamçılamış, çalışma azmimizi artırmıştır." ifadesini kullandı.

Yalçın, Türkiye ve dünyadaki duruma ilişkin toplumsal farkındalığı güçlendirmek, Cumhur İttifakı'nın hedeflerini ve muhalefetin durumunu milletle yakından paylaşmak amacıyla yeni bir faaliyet programı uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, başta kalabalık metropollerimiz olmak üzere modern şehir hayatının hüküm sürdüğü bütün kentlerde vatandaşlarımızla daha yakından temas kurmak üzere 'Komşum Nasılsın?' teması altında ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 'Komşum Nasılsın?' başlıklı ziyaretler kapsamında MHP kadroları, yarından itibaren müstakil apartmanlardan sitelere, mahallelerden semtlere kadar şehirlerimizde tam saha yayılmak suretiyle hane hane dolaşmaya başlayacaktır."

Mahalle ve semtlerde, apartman ve sitelerde gerçekleştirilecek buluşmaların, kimi zaman hususi ev ziyaretleri kimi zaman da birkaç hanenin bir araya geleceği mütevazı toplantılar şeklinde olacağını aktaran Yalçın, "(Komşum Nasılsın?) ziyaretlerinin sohbet gündeminde, ekonomik sorunlardan iç politikaya, uluslararası ilişkilerden terörle mücadeleye, Cumhur İttifakı'nın başarılarından muhalefetin ahval-i perişanına kadar bütün hususlar yer alacaktır." bilgisini paylaştı.