Pençe-Kılıç’ın hedefleri hainlerin yuvalandığı bölgeler! Toplam 81 saldırı girişimi engellendi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak ve Suriye'deki terör yuvalarına karşı Pençe-Kılıç Harekatı başlattı. Terör örgütüne ait hedefler havadan vuruldu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı.

Pençe-Kılıç Harekatı, Türkiye'nin terör örgütüyle haklı mücadelesini bir kez daha ortaya çıkartırken, SABAH Suriye üzerinden yapılan hain saldırılarla ilgili rapora ulaştı. Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelik yapılan saldırılar aslında Pençe-Kilit Operasyonunun neden yapıldığını açıkça ifade ediyor. Şöyle ki; son üç yıl içerisinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye'den organize edildiği tespit edilen toplam 8 saldırı gerçekleşirken, gerçekleştirilmesi planlanan toplam 81 saldırı girişimi ise engellendi.

Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından TSK'nın yaptığı harekat bölgelerde, 2020 yılı içerisinde 249 saldırı gerçekleştirildiği bunlardan 130'unun yakından 119'unun ise uzaktan, 2021 yılı içerisinde 328 saldırı gerçekleştirildiği bunlardan 89'unun yakından 239'unun ise uzaktan, 2022 yılı içerisinde ise toplamda 350 saldırı gerçekleştirildiği bunlardan 24'ünün yakından 326'sının ise uzaktan yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda; istatistiklere bakıldığında son 4 yıl içerisinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından ülkemize yönelik uzaktan gerçekleştirilen saldırılarda ciddi oranda artış olduğu gözlemlendi. Bu da, Türkiye'nin 2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonlar ile Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne sermiş oldu.