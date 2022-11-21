Pençe-Kılıç’ın hedefleri hainlerin yuvalandığı bölgeler! Toplam 81 saldırı girişimi engellendi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak ve Suriye'deki terör yuvalarına karşı Pençe-Kılıç Harekatı başlattı. Terör örgütüne ait hedefler havadan vuruldu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı.
Pençe-Kılıç Harekatı, Türkiye'nin terör örgütüyle haklı mücadelesini bir kez daha ortaya çıkartırken, SABAH Suriye üzerinden yapılan hain saldırılarla ilgili rapora ulaştı. Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelik yapılan saldırılar aslında Pençe-Kilit Operasyonunun neden yapıldığını açıkça ifade ediyor. Şöyle ki; son üç yıl içerisinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından Suriye'den organize edildiği tespit edilen toplam 8 saldırı gerçekleşirken, gerçekleştirilmesi planlanan toplam 81 saldırı girişimi ise engellendi.
Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından TSK'nın yaptığı harekat bölgelerde, 2020 yılı içerisinde 249 saldırı gerçekleştirildiği bunlardan 130'unun yakından 119'unun ise uzaktan, 2021 yılı içerisinde 328 saldırı gerçekleştirildiği bunlardan 89'unun yakından 239'unun ise uzaktan, 2022 yılı içerisinde ise toplamda 350 saldırı gerçekleştirildiği bunlardan 24'ünün yakından 326'sının ise uzaktan yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda; istatistiklere bakıldığında son 4 yıl içerisinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü tarafından ülkemize yönelik uzaktan gerçekleştirilen saldırılarda ciddi oranda artış olduğu gözlemlendi. Bu da, Türkiye'nin 2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonlar ile Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatının ne kadar etkili olduğunu gözler önüne sermiş oldu.
DESTEK VEREN ÜLKELERDEN TEMİN EDİLEN FÜZELERLE YAPIYORLAR
"Pençe" serisi operasyonlar kapsamında bugüne kadar bin 441 terörist etkisiz hale getirilirken; son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yönelik icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında 89 hedef imha edildi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerinin akamete uğratılması amacıyla gerçekleştirilen bu operasyonlar sayesinde ilgili bölgeler terör örgütünden temizlenmiş, sahada yürütülen etkili operasyonlar ve yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütünün bölgedeki eylem kabiliyeti önemli ölçüde azaltıldı.Son 3 yıllık süreçte Türkiye'nin harekat bölgelerine yönelik gerçekleştirilen saldırılara bakıldığında terör örgütünün yakından gerçekleştirdiği sızma/saldırı, canlı bomba, mayın/EYP, bomba yüklü araç/motor eylemlerde ciddi bir azalma yaşandığı, terör örgütünün bu alanda yaşadığı hezimeti kendilerini destekleyen ülkelerden temin ettikleri uzun menzilli füze, ÇNRA, füze ve roketlerle saldırı yaparak kapatmaya çalıştığı belirlendi.
SURİYE KAYNAKLI EYLEMLER
İstihbarat birimleri tarafından hazırlanan rapora göre, 2018-2022 tarihleri arasında ülkemize karşı Suriye kaynaklı gerçekleştirilen bazı eylemler şöyle;
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına yönelik 1 Şubat 2018 tarihinde çanta içerisine yerleştirilmiş patlayıcı, Adana Seyhan'da park halinde bulunan iki araca pil düzeneği ile oluşturulmuş, bilye ile güçlendirilmiş nevi belli olmayan patlayıcı maddeyle yapılan eylem. 2019'da Batman Tüpraş Petrol Rafinerisi yerleşkesinin içerisinde bulunan yağ kazanlarının olduğu bölüme yönelik Suriye Amude Kasabası Muzen Köyünden mühimmat yüklü model uçak aracılığıyla yapılan saldırdı. Mersin Forum AVM'nin doğusunda bulunan boş arsa içerisinde 11 Ekim 2020'de yaşanan patlama. 26 Ekim.2020'de Hatay Payas ilçesi Kozludere mevkiinde 2 örgüt mensubu tarafından gasp edilen 31 VU 638 plakalı araç ile bölgedeki korucu noktasına doğru ateş edilerek gerçekleştirilen eylem. Antalya'nın Serik İlçesinde pazar yerinde 27 Ekim 2020'de yaşanan patlama. 31 Ekim 2020'de İstanbul Ataşehir ilçesinde bulunan bir çöp konteynırı içerisine patlayıcı koyarak yapılan eylem. Antalya Lara'da 19 Eylül 2022'de çöp konteynerinde patlayıcı koyularak yapılan eylem. Mersin Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevi'ne yönelik 26 Eylül 2022'de Sara Tolhildan kod adlı Dilara Ürper ve Ruken Zelal kod adlı Emel Feremez Hisen isimli PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılarak yapılan saldırı. İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım 2022'deki 6 vatandaşın hayatını kaybettiği 2'si ağır 81 vatandaşın yaralandığı patlama.
SURİYE KAYNAKLI ENGELLENEN EYLEMLER
*Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren Suriye uyruklu Nidal Abdulmecit Ilabıd 1 Şubat 2019 tarihinde Hatay Kumlu Hamam Sınır Kapısı bölgesinden Türkiye'ye illegal yollarla girmeye çalıştığı esnada üzerinde bulunan yaklaşık 12,5 kilogram Petn ve C4 içerikli demir bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı ve zaman ayarlı düzenekle yakalandı.
*Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının talimatıyla Suriye'den Türkiye'ye sansasyonel tarzda eylem gerçekleştirmesi için gönderildiği tespit edilen Halef El Casım isimli örgüt mensubu 7 Ağustos 2019 tarihinde Konya Ereğli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt mensubunun içinde bulunduğu araçta yapılan aramada bomba düzenekli oyuncak bebek ele geçirildi.
*Suriye uyruklu Hasan El Alioui isimli örgüt mensubu 8 Ağustos 2019 tarihinde Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Haşimiye meydanında beraberinde getirdiği patlayıcı maddeyi bırakmaya çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt mensubunun yapılan üst aramasında; bir adet uzaktan kumanda ile patlatılmaya hazır vaziyette demir bilye ile güçlendirilmiş 930 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.
*Mardin'de Suriye alanından illegal yollarla Türkiye'ye geçerek batı illerinde sansasyonel tarzda eylem gerçekleştireceği tespit edilen Suriye uyruklu Beşir Elabcel isimli örgüt mensubu 10 Aralık 2020'de Şanlıurfa Viranşehir ilçesi uygulama noktasında durduruldu. Kontrol esnasında kaçmaya çalışan örgüt mensubu vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerinde yapılan aramada beline sarılı vaziyette yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki patlamaya hazır bilye ile güçlendirilmiş parça tesirli patlayıcı tespit edildi.
*Suriye'den Türkiye'ye gönderilen Suriye uyruklu Muhammed İbrahim El Ahmet isimli örgüt mensubu 24 Kasım 2020'de İzmir Konak ilçesinde gözaltına alındı. Örgüt mensubunun Suriye sınırını geçerken beraberinde getirdiği patlayıcıları korkarak sınır hattında attığını beyan etmesi üzerine yapılan arama çalışmalarında 30 dakikalık zaman ayarlı elektronik devre, elektronik devreye irtibatlı 2 adet elektrikli kapsül, yaklaşık 15 santimetre kırmızı renkli infilaklı fitil, şampuan kutusu, diş macunu içerisine konulmuş beyaz renkli patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi.
*Suriye Ayn El Arap bölgesinde sorumlu düzeyde silahlı faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yönelik eylem yaptırma arayışı içerisinde olduğu tespit edilen Nazmi Şeyh Ahmed isimli örgüt mensubunun kardeşi Suriye uyruklu Zurdar Şeyh Ahmet isimli örgüt mensubu 3 Nisan 2020 tarihinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde gözaltına alındı. Örgüt mensubunun Şanlıurfa Suruç ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem öncesi keşif çalışması yürüttüğü tespit edildi. Yapılan aramalarda eylemde kullanılmak üzere 1 adet suikast tabancası ve 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
*Suriye uyruklu Süleyman Halid El Ahmet, Abbas Halid El Hasan ve Serdar Kayhan isimli 3 örgüt mensubu 29 Ocak 2021'de Mardin Nusaybin ilçesinde yakalandı. Bahse konu örgüt mensuplarının yapılan üst aramalarında sigara paketi içine gizlenmiş şekilde 11 adet fünye ile iç çamaşırı içerisine gizlenmiş farklı uzunluklarda 4 adet korteks malzeme ele geçirildi.
*Suriye'den Mardin Nusaybin ilçesine eylem amaçlı gönderildiği tespit edilen Suriye uyruklu Heval Berhok isimli örgüt mensubu, 9 Ağustos 2021 tarihinde Nusaybin'de güvenlik güçlerince vurularak etkisiz hale getirildi. Örgüt mensubunun üzerinde bulunan çantada yapılan aramada telefon düzenekli 2,5 kilogram ağırlığında EYP (El Yapımı Patlayıcı) ele geçirildi.
*Suriye uyruklu Hammud El Hammed Cuma isimli örgüt mensubu 22 Haziran 2021'de Ankara'da yakalandı. Örgüt mensubu ifadesinde bombalı eylem yapması için gönderildiğini, YPG adına yapmış olduğu her eylemde kendisine 2-3 bin dolar para verileceğini, bomba düzeneğinin cep telefonuna uygulandığını, kendisinin Türkiye'ye girmeden önce düzeneği ve malzemeyi sökerek Suriye topraklarına attığını söyledi.
*Suriye uyruklu Mustafa Müslüm isimli örgüt mensubu 17 Ocak 2020 tarihinde Şanlıurfa Bozova ilçesinde ormanlık alan içerisinde daha önceden gömüldüğü değerlendirilen yaklaşık 20 kg patlayıcı madde ile beraber yakalanarak gözaltına alındı.
*Şanlıurfa Akçakale yolu üzerinde yol kenarında siyah bir sırt çantası içerisinde demir bilye ile güçlendirilmiş zaman ayarlı patlayıcı düzenek 19 Ocak 2020 tarihinde bulunarak imha edildi. Patlayıcı malzemeyi Türkiye'ye soktuğu tespit edilen Suriye uyruklu 7 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.
*Suriye uyruklu Muhammed Hamid Bekar isimli örgüt mensubu 21 Mart 2020'de yakalandı. Muhammed Hamid Bekar ifadesinde, "Suriye'de HACI (A/K) isimli PYD/YPG terör örgütü mensubunca 'Sana paket vereceğiz, bu paketi alıp Türkiye ye götüreceksin, orada biri gelip senden alacak, eğer götürmezsen seni ve aileni -öldürürüz, eğer götürürsen sana 7 bin dolar para vereceğiz' dediği ve kendisinin de korkarak kabul ettiğini beyan etti. Bahse konu örgüt mensubunun yanında getirdiği yaklaşık 1 kg patlayıcıyı olay yerinde imha edildi.
*İstanbul'a malzeme mühimmat aktarımı yaptığı tespit edilen İbrahim Zal, Ramazan Arslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Bahse konu örgüt mensuplarına yönelik yapılan arama neticesinde sigara paketleri içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 5 kg ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Örgüt mensupları Suriye İdlib bölgesinde silahlı faaliyet gösteren Suriye uyruklu Nasır Ebu Muhammed tarafından patlayıcı malzemenin Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi.
* Mardin Nusaybin mücavir alandan Türkiye'ye yönelik sansasyonel tarzda eylem yapılması amacıyla patlayıcı geçireceği tespit edilen Suriye uyruklu Şiyar kod adlı Ali İbrahim isimli örgüt mensubu 21 Haziran 2021'de Nusaybin'de yakalandı. Örgüt mensubu eşyaları üzerinde yapılan inceleme neticesinde tıraş makinası içerisine gizlenmiş vaziyette 9W pil ile anahtar düzeneği, şarj aleti içerisinde 2 elektrikli kapsül ile 50 gram patlayıcı ile kek ve çikolata ambalajları içerisinde kamufle edilmiş vaziyette yaklaşık 600 gram C4 patlayıcı ele geçirildi.