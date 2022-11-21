SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile Bakan Akar arasındaki kritik görüşme! Bilgi aldı, talimat verdi

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI TALİMAT VERDİ

Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.