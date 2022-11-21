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Giriş Tarihi: 21.11.2022 18:16 Son Güncelleme: 21.11.2022 18:36

Son dakika: İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika haberi...Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı. Dışişeri kaynaklarından edinilen bilgiye göre teröre karşı somut adım atılması vurgulandı.

BETÜL USTA BETÜL USTA
Son dakika: İsveç Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı

Terör örgütü PKK iltisaklı unsurlar tarafından dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Kançılarya binasına terör örgütü propagandasını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı. Diplomatik kaynaklar, eylemin kınandığı ve olayın soruşturulması talebinin bugün (dün) Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisine ifade edildiğini ifade etti.

TERÖRE KARŞI SOMUT ADIM VURGUSU

Diplomatik kaynaklar şu bilgileri paylaştı:

"PKK iltisaklı unsurlar tarafından 21 Kasım 2022 tarihinde Stockholm Büyükelçiliğimiz Kançılarya binasına terör örgütü propagandasını ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması eylemini kınadığımız ve olayın soruşturulması talebimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisine ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, kabul edilemez bu eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınması ve Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır."

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Son dakika: İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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