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Giriş Tarihi: 22.11.2022 18:06

Başkan Erdoğan davet etti! Küba Devlet Başkanı Bermudez, Türkiye'ye gelecek

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 22-24 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA
Başkan Erdoğan davet etti! Küba Devlet Başkanı Bermudez, Türkiye’ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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Başkan Erdoğan davet etti! Küba Devlet Başkanı Bermudez, Türkiye'ye gelecek
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