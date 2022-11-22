Dışişleri’nden dikkat çeken ’Tampon bölge’ paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Pençe Kılıç Harekatı ile terör hedefleri bir bir yok edilirken sınır hattında da hareketlilik arttı. Hava harekatının ardından kara harekatının da yapılması beklenirken Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir paylaşım geldi.

"TARAFLI VEYA TARAFSIZ BÖLGE"

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda tampon bölgenin tanımına ilişkin "Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge." ifadelerine yer verildi.