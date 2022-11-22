Haberler Gündem Haberleri Dışişleri'nden dikkat çeken 'Tampon bölge' paylaşımı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 23:34

Dışişleri'nden dikkat çeken 'Tampon bölge' paylaşımı

Pençe Kılıç Harekatı ile birlikte sınırda artan hareketliliğin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Bakanlığın yayınladığı paylaşımda 'Tampon bölge'nin tanımına ilişkin bilgi verildi.

Dışişleri’nden dikkat çeken ’Tampon bölge’ paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Pençe Kılıç Harekatı ile terör hedefleri bir bir yok edilirken sınır hattında da hareketlilik arttı. Hava harekatının ardından kara harekatının da yapılması beklenirken Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir paylaşım geldi.

"TARAFLI VEYA TARAFSIZ BÖLGE"

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda tampon bölgenin tanımına ilişkin "Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge." ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri'nden dikkat çeken 'Tampon bölge' paylaşımı
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