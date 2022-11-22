FETÖ operasyonunda 68 kişi gözaltına alındı

Adanamerkezli Gaziantep, Ordu, Mersin, İstanbul, Ankara ve Bursa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda hedefte bulunan 75 şüpheliden 68'inin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken firari olan 7 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri yakalandı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ş.T. ve İ.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.Van'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "14- 20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 23, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.