İBB’den ekmek itirafı: Deneme üretimi yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 2'nci toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti. Oturumda, resmi açılışı 23 Temmuz 2022'de yapıldığı halde ekmek üretmediği SABAH tarafından ortaya çıkartılan Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası gündeme geldi.İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya, Hadımköy'deki ekmek fabrikasının Türkiye'nin en gelişmiş ekmek üretim tesisi olarak projelendirildiğini, inşaatına da 2018'de başlandığını hatırlattı.Çetinkaya, "Fabrika 2019 seçimleri öncesi yüzde 50 seviyesine getirilmiş, üretim ekipmanları dahi satın alınmıştır. Fakat seçimden sonra inşaat yavaş ilerlemiş. Seçimin üstünden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen, resmi açılışı 23 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığı halde 4 aydır ekmek üretimi yapılmamaktadır" dedi.Çetinkaya, CHP Genel Başkanı'nın da katıldığı açılış töreninde ise tiyatro sergilendiğini belirterek şöyle devam etti:"Fabrika içerisinde kurulmuş bir masa, masa üzerine başka yerden getirilen ekmekler, peynir, zeytin, zeytinyağı gibi kahvaltılar mevcuttu. Yani sahnelenen bir tiyatrodur, algıdır, yalandır. Bu sizin siyaset anlayışınızı ele verdiği gibi vatandaşa yalan söyleme konusunda ne kadar da rahat olduğunuzu göstermektedir. Ayrıca yalanı bu kadar aleni ve kurumsal hale getirmek vatandaş açısından çok tehlikelidir."Halk ekmek dağıtımından kaynaklanan sorunlar nedeniyle vatandaşın kuyruğa mahkum edilmesinin siyasi manipülasyon olduğunu belirten Çetinkaya, "Ekmek üzerinden siyaseti doğru görmüyoruz. Halk ekmek dağıtımındaki beceriksizliğinizden siyasi manipülasyon üretmeye çalıştınız. Şu an halk ekmek kuyruğu görülmüyor. Daha önceki halk ekmek kuyrukları neden vardı? Şu an neden yok?" diye sordu.Ömer Çetinkaya, çeşitli haber kanallarında Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığına dair görüntüler yayımlandığını da belirterek başkanlık makamına şu soruları yöneltti:"Bahse geçen fabrikanın elektrik tüketim kayıtları da fabrikanın çalışmadığını işaret etmektedir. İstanbul'da toplam kaç halk ekmek dağıtılmıştır. Bu dağıtım kaç büfeye dağıtılmıştır? Hadımköy'deki fabrika 23 Temmuz'dan bu yana kaç ekmek üretmiştir. Fabrika ne kadar elektrik tüketmiştir? Söz konusu elektrik tüketimi fabrikayı çalıştırmak için yeterli midir? Fabrikada kaç personel çalışmaktadır. Fabrikadaki kamera kayıtlarında ekmek üretimlerini gösteren görüntüler var mıdır?"Soru önergesinin ardından söz alan CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise fabrikada henüz deneme üretimlerinin yapıldığını itiraf etti.Balyalı, "Çok sayıda ürün üretilecek makinaların ayarlanması gerekiyor. Fabrikayı gelecek ay bütün meclis üyelerimize gezdirebiliriz" ifadesini kullandı.