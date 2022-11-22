SON DAKİKA: Bakan Soylu’dan Almanya’ya çok sert ’orantısız güç’ tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke tarihinin en kapsamlı hava harekatı için düğmeye bastı. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri Pençe Kılıç Harekatı ile vurukdu. Yüzlerce terörist öldürülürken, Batı yine iki yüzlü bir tutum ile Türkiye'ye operasyonu durdurma çağrısı yaptı. O ülkeler arasında Almanya da yer aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, "Türkiye'yi orantılı hareket etme ve bu bağlamda uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz" sözleri ile hedef aldı. Bu sözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın ortak basın toplantısına da damgasını vurdu. Soylu'nun Alman Bakan'a tepkisi çok sert oldu.