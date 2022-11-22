Son dakika: CHP’li Ahmet Deniz Atabay tecavüz iddiasıyla yargılanıyordu! Soruşturmayı o fotoğraflar aydınlatacak!





Bir hukukçu olarak bu durumu esefle kınıyorum. Hukuk ve mantıki yorumlarla Sulh Ceza Hâkimliği'nin fevkalade isabetli kararına karşı akıl almaz bir şekilde direnmektedir. Bir an önce adaletin tecellisini, çöldeki susuz bir insanın suya olan ihtiyacı gibi hararetle istiyoruz" diye konuştu.