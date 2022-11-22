Türkiye’nin en yüksek barajı olan Yusufeli, su tutmaya başladı

Toplam 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, "Çift Eğrilikli İnce Beton Kemer" kategorisinde ise dünyanın 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kontrolü ve koordinasyonuyla Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve tamamen Türk mühendisler ile inşaat çalışmaları yürütülen Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Artvin ili sınırları içerisinde, Çoruh nehri üzerinde yer alıyor.