Yusufeli’nde tarihi gün: Su tutmaya başlıyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayacak. Yeni yerleşim yerinde yapılan konut ve işyerleri törenle hak sahiplerine teslim edilecek.Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine yapılan ve kemer baraj sınıfında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmi olarak hizmete açılacak. Törene Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan ve 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmi bulunan Yusufeli Barajı, üretime geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye 4.1 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 9 yılda tamamlanan, 36 milyar liralık Yusufeli Barajı'nın su tutma işleminin ise 309 gün süreceğini kaydetti.Yusufeli ilçe merkezi sular altında kalacağı için, ilçenin üst kısmındaki Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yeni bir Yusufeli inşa edildi. 2015'te başlayan inşaatta, 3 ayrı bölgeye 2 bin 654 hak sahibi için yeni konut ve işyerleri ile kamu binaları yapıldı. Yine 7 ayrı köy için de yöresel mimaride 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. Yeni yapılan konut ve işyerleri düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Yusufeli, 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşındı. Yusufeli ilçe merkezi sular altında kalacağı için ilçenin üst kısmında yapılan yeni yerleşim yerindeki konutlar da törenle hak sahiplerine teslim edilecek.