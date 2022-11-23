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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Ankara’da 3 sınavla ilgili operasyon: 37 gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da 3 sınavla ilgili operasyon: 37 gözaltı
Ankara'da FETÖ'nün 2007 Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı, 2013 Jandarma Astsubaylık (JANA) Sınavı ve 2013 yılı KPSS sınavındaki usulsüzlüklere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kapatılan Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerden örgütle bağı süren 13 şüpheli tespit edildi. 1 kişinin soruları dağıttığı tespit edildi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 2013 JANA sınavı ve 2013 KPSS sınavı soruşturmaları kapsamında 7 askeri personel ile onlara aracılık eden 1 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün 2013 KPSS sınavına ilişkin de 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Ankara’da 3 sınavla ilgili operasyon: 37 gözaltı
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