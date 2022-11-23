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Giriş Tarihi: 23.11.2022 21:44

Bakan Kurum, depremin merkez üssünde incelemerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depremden etkilenen Çilimli ilçesi ile Sarıdere köyünü ziyaret etti.

AA
Bakan Kurum, depremin merkez üssünde incelemerde bulundu

5.9 şiddetindeki depremin ardından bölgeye gelen Bakan Kurum, Gölyaka'daki mobil afet koordinasyon tırının önünde yaptığı açıklamanın ardından hasar gören Sarıdere köyüne geçti.

"TADİLAT İŞLEMLERİ HIZLA BAŞLAYACAK"

Köyde incelemelerde bulunan Kurum, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, hasar tespit çalışmalarının ardından tadilat işlemlerinin hızla başlayacağını bildirdi.

BAKAN KURUM VATANDAŞIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Sarıdere köyünde engelli kızıyla oturan 80 yaşındaki Şükriye Acar'ın evini ziyaret eden Kurum, yaşlı kadına moral verdi. Kurum, buradan Çilimli ilçesine gitti. Kurulan çadırda toplanan vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, sorunları dinledi.

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Bakan Kurum, depremin merkez üssünde incelemerde bulundu
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