CHP vekil Bakan’ın "Polis Sendikası" hesabı yöneticisiyle irtibatı ortaya çıktı





Açıklamada, söz konusu tutuklanan sosyal medya hesabı kullanıcısı personelin daha önce disiplinsiz davranışları sebebiyle geçmişte birçok kez soruşturma geçirdiğinin ve disiplin cezası aldığının da ortaya çıktığı bildirildi.





CHP MİLLETVEKİLİ BAKAN'IN TROL HESAP YÖNETİCİSİYLE İRTİBATI ÇIKTI



Adı geçen Polis Memurunun, görevinin her aşamasında Türk Polis Teşkilatı'nı küçük düşürecek faaliyetlerde bulunduğuna, gizli bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslarla paylaşarak çıkar sağlayıp onların desteğini alıp güç bulmaya çalıştığına ve böyle yaparak olmayan şeyleri oluyor gibi göstererek kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığına da yer verilen açıklamada, "Ayrıca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Polis Sendikası adlı troll hesap tarafından ileri sürülen dezenformasyon amaçlı bilgileri Meclis kürsüsünde dile getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da ilgili sosyal medya yöneticisi şahısla irtibatlı olduğu anlaşılmıştır. CHP Milletvekili'nin bu troll hesap üzerinden aldığı ve TBMM'ye taşıdığı özel hayatın gizliliğini ihlal eden yalan ve iftiraya yönelik bu bilgiler ise doğru olmayıp, milletvekili sorumluluğuna yakışmayacak karalamaya yönelik algı çabasından başka bir şey değildir" denildi.