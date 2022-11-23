Depremde ortaya çıkan ışıklarla ilgili komplo teorileri çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre deprem sırasındaki ışıklar hakkında bilinmesi gerekenler şöyle; Düzce'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kentte kısa süreli ışıkların ortaya çıktığı görüldü. Işıkların, yapay depremler oluşturan bir sistemin işareti olduğu iddia edildi. Özellikle sosyal medyada bazı hesaplar tarafından bu ışıkların ABD'nin HAARP sisteminin kullanımını gösterdiği söylendi.
KOMPLO TEORİLERİ ÇÜRÜTÜLDÜ
HAARP, bilinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklık gibi durumlara yol açan tektonik saldırı için kullanılan bir sistem olduğu öne sürülmüş ve komplo teorilerine konu oldu. Ancak jeoloji uzmanları, depremde görülen ışıkları bilimsel olarak açıklayarak bu iddiaları çürütmekte.
ELEKTRİKSEL DEĞİŞİM PARLAK IŞIMALARA YOL AÇAR
Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olur. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalır. Bir yandan sarsıntı meydana gelirken elektriksel değişim parlak ışımalara yol açar. Depremde gözlemlenen parlak ışımalar kayaçlardaki mineraller ile ilgili olarak ortaya çıkar ve yalnızca belirli koşullarda meydana gelir. Bu ışıma deprem sonrasında oluşmaz.
Veriler, ışıkları ortaya çıkaran koşulların depremlerin yalnızca yüzde 5'inde oluştuğunu göstermektedir. Işıkların yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabildiği ve yıldırımlar şeklinde belirdiğine tanık olundu.
ELAZIĞ DEPREMİNDE DE GÖRÜLDÜ
Deprem ışıklarının mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzediği, kısa sürede kaybolduğu ifade edilmektedir. 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice'deki depremde de deprem ışıklarının oluştuğu görülmüştür.