Depremde ortaya çıkan ışıklarla ilgili komplo teorileri çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre deprem sırasındaki ışıklar hakkında bilinmesi gerekenler şöyle; Düzce'de meydana gelen depremin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kentte kısa süreli ışıkların ortaya çıktığı görüldü. Işıkların, yapay depremler oluşturan bir sistemin işareti olduğu iddia edildi. Özellikle sosyal medyada bazı hesaplar tarafından bu ışıkların ABD'nin HAARP sisteminin kullanımını gösterdiği söylendi.

KOMPLO TEORİLERİ ÇÜRÜTÜLDÜ

HAARP, bilinçli olarak deprem, tsunami, aşırı sıcaklık gibi durumlara yol açan tektonik saldırı için kullanılan bir sistem olduğu öne sürülmüş ve komplo teorilerine konu oldu. Ancak jeoloji uzmanları, depremde görülen ışıkları bilimsel olarak açıklayarak bu iddiaları çürütmekte.