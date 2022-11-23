Levent Göktaş’a ‘ev hapsi’ kararı

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı nedeniyle hakkında tutuklama kararı verildikten sonra firar ederek Bulgaristan'a yasadışı yollarla geçen Mustafa Levent Göktaş hakkında Bulgaristan'da uygulanan tutukluluk hali sağlık nedenleriyle ev hapsine çevrildi. Bulgar polisinin rutin kontrolleri sırasında yakalanarak tutuklanan Göktaş, geçtiğimiz hafta görülen Türkiye'ye iade duruşmasında kalp krizi geçirmişti. Göktaş hakkında adli tıp uzmanlarının tutuklunun kalp ve damar rahatsızlığı çektiğini ve tutuklu kalmasında sakınca olduğu yönündeki raporu üzerine Haskovo (Hasköy) Bölge Mahkemesi, hakkındaki kararı ev hapsi ile değiştirdi. Göktaş'ın pasaportuna da el kondu.