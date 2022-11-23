Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Depremin büyüklüğü 5.9 ama şiddeti 8 olarak hesaplandı

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde depremin ardından açıklamada bulundu.

"BURADA ESKİ YAPI STOKU OLMUŞ OLSAYDI..."

Prof. Dr. Sözbilir, "Düzce geniş ölçekte alüvyon dediğimiz zayıf zemin üzerinde kurulmuş. Burada eski yapı stoku olmuş olsaydı, ciddi yıkım ve can kaybı olurdu. Depremin büyüklüğü 5.9 ama şiddeti 8 olarak hesaplandı. 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğündeki depremi de 8 şiddetinde hissetmiştik. O depremde 5 bin civarında bina hasar görmüş, 4 bina tamamen yıkılmış ve 117 vatandaşımız can vermişti. Bu da Düzce ilinin depreme hazır olduğunu gösteriyor.