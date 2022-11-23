Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! "Terör inleri yerle bir ediliyor"
Giriş Tarihi: 23.11.2022 14:35 Son Güncelleme: 23.11.2022 15:00

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! "Terör inleri yerle bir ediliyor"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaşıldı.

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Terör inleri yerle bir ediliyor

''Biz; Gün gelir asil milletimiz için kalkan, Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz'' sözlerinin yer aldığı paylaşımda Çok Namlulu Roket Atar görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

''Biz; Gün gelir asil milletimiz için kalkan, Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz! Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakârca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor!''

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SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! "Terör inleri yerle bir ediliyor"
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