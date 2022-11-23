Suikastın talimatı Altaylı’nın evinde verildi

Doç.Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin 5'i tutuklu 10 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.İdianamede eski MİT'çi Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar'ın ifadesine yer verildi. İfadelere göre Hablemitoğlu suikastı, FETÖ'nün halen yurtdışında firari durumda olan tepe yöneticilerinden Mustafa Özcan tarafından verildi. Talimat, Altaylı'nın evinin mutfağında bizzat Özcan tarafından Altaylı'ya iletildi.İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı hakkında 'cinayeti azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, firari Levent Göktaş için ise 'kasten öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis istendi.Hablemitoğlu'nun ölümünde tetikçi olduğu iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu'nun ise 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıla kadar hapsi istendi. MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, cinayete yardım ve örgüt üyeliği suçlarından 24 yıla kadar hapsi istenirken, iddianamede Serhat Ilıcak, Aydın Köstem, Fikret Emek ve Mehmet Narin de diğer sanıklar arasında yer aldı.