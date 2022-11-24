Haberler Gündem Haberleri Eren Abluka operasyonlarıyla Narko-Terörün kökü kurutuluyor! 542 kilo esrar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:23

Eren Abluka operasyonlarıyla Narko-Terörün kökü kurutuluyor! 542 kilo esrar ele geçirildi

Eren Abluka operasyonlarıyla PKK’nın en önemli finans kaynağına darbe vurulmaya devam ediyor. Lice kırsalında gerçekletirilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 operasyonu kapsamında 542 kilogram toz ve kubar ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eren Abluka operasyonlarıyla Narko-Terörün kökü kurutuluyor! 542 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe-Kılıç harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı olarak gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-97 operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalındaki arazi arama tarama faaliyetinde; 490 kilo toz esrar, 52 kilo kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eren Abluka operasyonlarıyla Narko-Terörün kökü kurutuluyor! 542 kilo esrar ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA