Eren Abluka operasyonlarıyla Narko-Terörün kökü kurutuluyor! 542 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe-Kılıç harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı olarak gerçekleştirilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-97 operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalındaki arazi arama tarama faaliyetinde; 490 kilo toz esrar, 52 kilo kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.