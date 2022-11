İzmir’de süt alım ihalesini yine aynı isim kazandı

İŞTE O İHALELER

*İhale Kayıt No: 2022/385182

İzmir Köy Koop Birliği süt alımı. Doğrudan temin yöntemi ile 15 milyon 610 bin lira



*İhale Kayıt No: 2022/50178. İzmir Köy Koop Birliği süt alımı. Doğrudan temin yöntemi ile süt alımı. 25 milyon 760 bin lira

*İhale Kayıt No: 2021/413503

İzmir Köy Koop Birliği Süt Alımı. 22 milyon 815 bin lira



* İhale Kayıt No: 2021/323168 İzmir Köy Koop Birliği. Enginar Alımı. 125 bin lira

* İhale Kayıt No: "2021/396987 İzmir Köy Koop Birliği. Konserve Kavurma Alımı. 424 bin 270 lira

*İhale Kayıt No: 2021/47402 İzmir Köy Koop Birliği. Süt alımı. 20 milyon 600 bin 020 kuruş



*İhale Kayıt No: 2020/259338 İzmir Köy Koop Birliği. Taze Enginar Alımı. 20 bin lira



* İhale Kayıt No: 2020/749762 İzmir Köy Koop Birliği. Süt Alımı. 314 bin 300 lira

*İhale Kayıt No: 2020/373710 İzmir Köy Koop Birliği. Süt Alımı. 5 milyon 163 bin 500 lira

*İhale Kayıt No: 2020/12569 İzmir Köy Koop Birliği. Yağlı, Uzun Ömürlü, İçme Sütü Alımı. 12 milyon 100 bin lira



*İhale Kayıt No: 2019/34854 İzmir Köy Koop Birliği. Süt alımı. 3 milyon 800 bin lira