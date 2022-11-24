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Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:32

İzmir'de süt alım ihalesini yine aynı isim kazandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le İzmir Köy Koop Başkanı olan eşi Neptün Soyer arasındaki süt alışverişine bir yenisi daha eklendi. Bu güne kadar eşinin başkanlığını yaptığı İzmir Köy Koop’tan 100 milyon liranın üzerinde süt alımı gerçekleştiren Soyer, yeni bir süt alım skandalına daha imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Ekim’de gerçekleştirdiği süt alım ihalesini 27 milyon 637 bin 500 lira teklifle yine Neptün Soyer’in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop kazandı. İhalede tek teklifin olması dikkat çekti. Yaşananlar “Başkan satıyor eşi almaya devam ediyor” yorumlarına neden oldu.

ERTAN GÜRCANER
İzmir’de süt alım ihalesini yine aynı isim kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ekim'de gerçekleştirdiği ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun doğrudan temin yöntemi ile yani 3 a maddesi üzerinden gerçekleşti. İzmir ve çevresinde birçok süt üreticisi kooperatif varken büyükşehir belediyesinden ihale için sadece Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop Birliği dosya satın aldı.

Dolayısı ile ihaledeki tek teklif de İzmir Köy Koop'tan geldi. Yaklaşık maliyetin 27 milyon 637 bin 500 lira olarak belirlendiği ihalede İzmir Köy Koop Birliğinin de aynı teklifi sunması dikkat çekti. EKAP'ta yayınlanan ihale sonuç ilanına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Köy Koop arasında 17 Kasım 2022'de sözleşme imzalandı.

İşini bitiş süresi olarak da 31 Aralık 2022 belirtildi. Son ihale ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinin Köy Koop'tan aldığı süt miktarı 100 milyon liranın üzerine çıkmış oldu.

TOPLAM 9 İHALE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geride kalan 3 yıllık belediye başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop'tan dar başta süt olmak üzere zenginar ve kavurma gibi gıda ürünleri satın aldı. Büyükşehir bu alımlar karşısında İzmir Köy Koop'a son ihale ile birlikte toplam 9 ihalede KDV hariç 133 milyon 800 bin lira ödeme yaptı.

İŞTE O İHALELER

*İhale Kayıt No: 2022/385182

İzmir Köy Koop Birliği süt alımı. Doğrudan temin yöntemi ile 15 milyon 610 bin lira

*İhale Kayıt No: 2022/50178. İzmir Köy Koop Birliği süt alımı. Doğrudan temin yöntemi ile süt alımı. 25 milyon 760 bin lira

*İhale Kayıt No: 2021/413503

İzmir Köy Koop Birliği Süt Alımı. 22 milyon 815 bin lira

* İhale Kayıt No: 2021/323168 İzmir Köy Koop Birliği. Enginar Alımı. 125 bin lira

* İhale Kayıt No: "2021/396987 İzmir Köy Koop Birliği. Konserve Kavurma Alımı. 424 bin 270 lira

*İhale Kayıt No: 2021/47402 İzmir Köy Koop Birliği. Süt alımı. 20 milyon 600 bin 020 kuruş

*İhale Kayıt No: 2020/259338 İzmir Köy Koop Birliği. Taze Enginar Alımı. 20 bin lira

* İhale Kayıt No: 2020/749762 İzmir Köy Koop Birliği. Süt Alımı. 314 bin 300 lira

*İhale Kayıt No: 2020/373710 İzmir Köy Koop Birliği. Süt Alımı. 5 milyon 163 bin 500 lira

*İhale Kayıt No: 2020/12569 İzmir Köy Koop Birliği. Yağlı, Uzun Ömürlü, İçme Sütü Alımı. 12 milyon 100 bin lira

*İhale Kayıt No: 2019/34854 İzmir Köy Koop Birliği. Süt alımı. 3 milyon 800 bin lira

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İzmir'de süt alım ihalesini yine aynı isim kazandı
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