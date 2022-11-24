Son dakika | Bakan Koca’dan atama ve SMA açıklaması





"ŞEHİR HASTANELERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"



Ankara'da Covid-19 hastalarının yüzde 63'ünün şehir hastanesinde tedavi edildiğini söyleyen Bakan Koca, "Şehir hastanesi olmasaydı Ankara'da neler yaşanırdı? Üzerine basa basa söylüyorum. Şehir hastanelerinde ne hasta sayısı, ne yatak doluluk oranı, ne yoğun bakım doluluk oranı, ne ameliyat sayısı ile ilgili herhangi bir garanti söz konusu değildir. Yatak doluluk oranı dahil olmak üzere. Şehir hastanelerinde garanti olarak ödenen tek bedel kira bedelidir. Şehir hastanelerinin bunun dışında aldığı 19 hizmet bedeli var. Bu hizmet bedelleri yemek, güvenlik, laboratuvar, görüntüleme gibi 19 hizmet bedelinden bahsediyoruz. Bunlar da miktara bağlı hizmet bedeli. Bunların da süresi 25 yıl değil, 5 yıl" diye konuştu.

'YERLİ ÜRETİM HPV KİTİ'

HPV aşısının Bakanlık tarafından karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Koca, "HPV kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız" dedi.