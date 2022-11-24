TBMM Başkanı Şentop, Bakan Özer ve 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden öğretmenleri Ulus'taki Birinci Meclis'te kabul etti.

Öğretmenler Günü'nü kutlayarak tüm öğretmenlere sağlık, başarı ve huzur dileyen Şentop, Birinci Meclis'in 102 yıl önce milletin büyük fedakarlık ve çabasıyla açıldığını hatırlattı.

Şentop, o dönemlerde yaşanan yokluğa dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu binanın Meclis olarak kullanılmasına karar verildiğinde çatısında kiremitleri yoktu. İnsanlar evlerinin çatısından söküp getirdikleri kiremitlerle bu binanın çatısını yaptılar. Gördüğünüz gaz lambası bir kahvehaneden alınıp getirildi. Sizleri burada ağırlamamızın en önemli sebebi ise şu anda oturduğunuz sıralardır. O sıralar, yokluk içerisindeki, bir savaştan yeni çıkmış milletimizin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Ankara sokaklarında taşınarak buraya getirildi. Siz öğretmenlerimiz ile o tarihi, o şuuru birlikte hissedelim, okul sıralarından oluşmuş Meclisimizde bir araya gelelim, 'Millet Mektepleri'nin açıldığı ve ilk Meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı güne burada birlikte başlayalım istedim."

Görevleri sırasında şehit olanlar başta olmak üzere hayatını kaybeden bütün öğretmenleri rahmet ve minnetle anan Şentop, "Onlar, karanlığı aydınlatacak ışıklarımızdı, şimdiyse ruhlarına 'nur üstüne nur yağan' şehitlerimiz oldular." dedi.

Dünyanın en şanslı insanlarının karşılarına iyi bir öğretmen çıkanlar olduğuna inandığını söyleyen Şentop, öğretmenliğin dokunduğu hayatları değiştiren, onlara yön veren özel bir meslek olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ İNSAN"

Şentop, ülke ve milletin geleceğinin, öğretmenlerin büyük sorumluluğuyla şekillendiğine işaret ederek "Bir öğrencinizin huzursuzluğuna, mutsuzluğuna veya başarısızlığına çare bulmadan içinizin rahat etmediğine, bütün başarılarıyla da onlar kadar sevindiğinize kalpten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yer altı ve yer üstü kaynaklarının yanı sıra en büyük zenginliğinin "insan" olduğunu söyleyen Şentop, şöyle devam etti:

"Pek çok muvaffakiyete şahit olmuş, her alanda öncü insan yetiştirmiş yurdumuz topraklarının, dünyaya yüzünü dönmüş, bütün insanlığın hayrını hedefleyen çalışmalara göz dikmiş nesiller yetiştirme vazifesini sürdürmesi önemlidir. Eğitim tarihimiz bu vazifeyi hakkıyla ifa etmiş birçok öncü isimle meşhurdur. Bugün de kendi kültürü ve değerleri ile barışık, içinde yaşadığı topluma vazifesinin farkında bir nesil için aynı vazife şuuru ve bilinçle canla başla gayret eden öğretmenlerimizin var olduğunu bilmek, bizim için iftihar kaynağıdır."

"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İNSANLIK VAR OLDUKÇA VARLIĞINI SÜRDÜRECEKTİR"

TBMM Başkanı Şentop, 21'inci yüzyılda üretim, iletişim, ulaşım teknolojileriyle büyük değişim ve dönüşümler yaşandığını belirterek bu değişimin iş yapma biçimlerini değiştirdiğini kaydetti. "Teknolojik gelişmelerin birçok mesleği yok edeceği açıktır." ifadelerini kullanan Şentop, sadece öğretmenlik mesleğinin insanlık var oldukça varlığını sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerden çağın ve mesleğin güncel bilgileriyle yenilenmeyi ihmal etmemelerini isteyen Şentop, şunları kaydetti:

"Öğrencilerinizi dijital dünya tarafından kullanılan değil, dijital dünyayı kullanan bilinçli fertler olarak yetiştirmek, sorumluluklarınızı artırmaktadır. Üstelik yeni zamanların, çocuk ve gençleri 'şiddet' ve 'yalnızlaşma' gibi iki olumsuz durumun içine ittiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu iki olumsuzluk ve tehlike, tüm ülkeler için geçerli olmakla birlikte ülkemizin bu sorunların üstesinden gelmesinde iki büyük gücü ve imkanı olduğunu sevinerek görmekteyiz. Birisi siz öğretmenlerimizin sonsuz ilgi ve şefkati, diğeri ise güçlü aile yapımızdır."

TBMM Başkanı Şentop, barış, huzur ve güven içinde ebediyete kadar hür ve bağımsız şekilde yaşamak için bilgili, bilinçli nesiller yetiştirmek zorunda olduklarının altını çizerek "O nesiller, kendi tarihi, kültürü, medeniyeti ile kavga etmeden yarına yürüyebilmelidir. Eğer böyle yaparsak biz, biz oluruz ve geleceği kendi kimliğimizle, inancımızla, kültürümüzle kucaklarız. Ülkesini, milletini seven gençler yetiştirmek zorundayız. Azimli, gayretli çalışmalarımızın karşılığında ülkemizin yarınlarda daha güçlü ve güzel olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Bu konuda hepimizin aynı anlayış ve inançta olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"TÜRKİYE VİZYONUNA SAHİP GENÇLERİ BU ÖĞRETMENLERİMİZ YETİŞTİRECEK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de İstanbul İstiklal Caddesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki terör saldırılarında hayatını kaybeden öğretmenleri anımsatarak tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Gaziantep'te şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan'ın okulundaki tüm öğrencileri sığınağa götürdükten sonra başka bir öğrenci kalıp kalmadığına bakmak için geri döndüğünde hayatını kaybettiğine işaret eden Bakan Özer, "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir kez daha öğretmenliğin aşk, fedakarlık ve emekten ibaret olduğunu tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hatırlattı." dedi.

Özer, fedakar öğretmenlerin, geleceğin mimarı gençleri yetiştirmek için gece gündüz çalıştığını söyleyerek "Nasıl Cumhuriyet'in birinci yüzyılında, bugünlere gelmemizdeki en büyük katkıyı kıymetli öğretmenlerimiz verdiyse, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yakın zamanda açıkladığı Türkiye vizyonuna sahip gençleri de bu öğretmenlerimiz yetiştirecek. Bizler gece gündüz demeden tüm eğitim camiamızla çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aziz milleti ile birlikte çok güçlü, dirayetli sadece kalkınmış bir ülke değil aynı zamanda tüm dünyaya merhameti, barışı, insanlığı öğreten bir ülke olma yolunda elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, TBMM Başkanı Şentop'a günün anısına tablo hediye etti. Daha sonra Şentop, Özer ve öğretmenler Birinci Meclis binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.