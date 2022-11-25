Emine Erdoğan’dan ‘Şiddetle Mücadele Günü’ mesajı

DUR DEMEK VAZİFEMİZ

Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, şunları söyledi:

Şiddet, vicdan ve merhamet yoksunu kalplerden çoğalıyor, bir ur gibi dağılıyor. Önce gönül sonra el birliği ile "dur!" demek vazifemiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın programına katıldık.