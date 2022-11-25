Hainlerin hedefi olan Büşra’dan güzel haber

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanların eve isabet etmesiyle ağır yaralanan 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın tedavisine Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor. GAÜN Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Uzmanı Ahmet Şenol Uyar, entübe olarak şuuru kapalı gelen hastayı uyandırma işlemlerine başlandığını belirterek, "Hasta bugün itibarıyla makineden tamamıyla ayrıldı, şu an kendi nefesini alıyor, tamamen uyanık bir şekilde takip ediyoruz. Hastamızın artık geldiği duruma göre çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.Diğer taraftan yine Karkamış'ta terör örgütünün fırlattığı roketle hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda karanfil bırakılarak anıldı.