Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde işkenceyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İddiaya göre Sefaköy Mahallesinde bulunan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir görevli, elindeki kürekle defalarca vurmak suretiyle bir köpeğin ölümüne neden oldu. Bu anlara ilişkin sosyal medyaya düşen görüntülerde görevlinin köpeğin başına defalarca kürekle vurması daha sonra öldüğü ileri sürülen köpeğin başka bir görevli tarafından sürüklenerek götürülmesi görülüyor. Konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi, "Belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olay, duyulduğu ilk andan itibaren, gece tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır. Olay, tüm yönleriyle hassasiyetiyle takip edilmektedir" denildi.



2 KİŞİ GÖZALTINDA



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde görüntülerde hayvana işkence yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

KONYA VALİLİĞİNDEN KONUYA İLİŞKİN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA İSE ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"24 Kasım'da Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE SONUNA KADAR HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezi'mizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.