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Giriş Tarihi: 25.11.2022 15:34 Son Güncelleme: 25.11.2022 15:39

Selçuk Bayraktar'dan gençlere burs başvurusu çağrısı: Son gün 27 Kasım...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 bin öğrenciye eğitim desteği verecekleri "Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı"na başvuruların 27 Kasım'da biteceğini bildirdi. Selçuk Bayraktar, "http://mth.tc/T3Burs" adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.

AA
Selçuk Bayraktar’dan gençlere burs başvurusu çağrısı: Son gün 27 Kasım...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Genç kardeşlerim, 4 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları 27 Kasım'da bitiyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, "http://mth.tc/T3Burs" adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.

"SON GÜN 27 KASIM"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tweete eklediği videoda şunları kaydetti:

"Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye Teknoloji Takımı olarak başlattığımız 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları devam ediyor. Yükselen Yıldız, Eğitmen-Mentor ve Eğitim Desteği programları ile ortaokul öğrencilerinden doktora öğrencilerine 4 bin kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL'ye varan burs imkanı sağlanacak. Sen de bursiyerlerimizden biri olmak istiyorsan başvuru yapmayı unutma. Son gün 27 Kasım."

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Selçuk Bayraktar'dan gençlere burs başvurusu çağrısı: Son gün 27 Kasım...
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