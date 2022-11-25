Selçuk Bayraktar’dan gençlere burs başvurusu çağrısı: Son gün 27 Kasım...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından paylaştığı tweette, "Genç kardeşlerim, 4 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları 27 Kasım'da bitiyor." ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar, "http://mth.tc/T3Burs" adresinden başvuru yapılabileceğini belirtti.
"SON GÜN 27 KASIM"
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tweete eklediği videoda şunları kaydetti:
"Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye Teknoloji Takımı olarak başlattığımız 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları devam ediyor. Yükselen Yıldız, Eğitmen-Mentor ve Eğitim Desteği programları ile ortaokul öğrencilerinden doktora öğrencilerine 4 bin kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL'ye varan burs imkanı sağlanacak. Sen de bursiyerlerimizden biri olmak istiyorsan başvuru yapmayı unutma. Son gün 27 Kasım."
Genç kardeşlerim,— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 24, 2022
4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz "Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı" başvuruları 2️⃣7️⃣ Kasım'da bitiyor❗️
SON 3️⃣ GÜN
👉🏻 Başvuru için: https://t.co/C3Y4wxcuXW pic.twitter.com/n486DlXK7m