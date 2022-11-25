SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Suriye’ye harekat açıklaması: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast eden hainlere büyük darbe vurulmuştur. İcra edilen tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler şartının 51'inci maddesinde belirtilen uluslararası hukuka uygun. Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı sadece terör unsurları hedef alınarak dini ve etnik kökenine bakılmaksızın, tarihi, dini, kültürel dokular, hastaneler, sivil alt yapı ile çevrenin güvenliğine ve korunmasına da hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir"