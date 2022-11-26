Fincancı’nın 7.5 yıl hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/ YPG'nin yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) kimyasal silah kullandığı iftirası atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur Fincancı hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan iddianame hazırlandı.Söz konusu iddianamede Fincancı'nın kendisine Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilen resmi unvanı, terör örgütü basın organında kullanmasının 'suçun basın yayın yoluyla işlenmesi halinde' daha ağır şekilde vücut verdiği anlatıldı.İddianamede Fincancı'nın, yayının sunucusunun örgüt propagandası yaptığını bildiği halde canlı bağlanarak nerede, ne zaman, kimin çektiği belirsiz bir video görüntüsü üzerinden, 'adli tıp uzmanı' sıfatıyla uyumsuz şekilde tıbbi teşhis ve tanı koyduğu vurgulandı. Bu durumun, Minnesota Protokolü kapsamında olay yerinde incelenmesi gerektiği söyleyen Fincancı'nın kendisiyle de çeliştiğine dikkat çekilerek; olay yerinde incelenmesi gereken önemli bir husus hakkında sadece video izleyerek kanaatte bulunulması ve "katledildi" şeklinde haber yapılan bir canlı yayında dile getirilmesinin terör örgütü propagandası suçu açısından kuvvetli bir unsur oluşturduğu kaydedildi.Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı seçilen Fincancı'nın halen görevde olduğunun vurgulandığı iddianamede, Fincancı'nın başkanlığını yaptığı birliğin görev tanımının 'Tabipler arasındaki mesleki dayanışmayı ve meslek mensuplarının yararlarını korumak' şeklinde belirtildiği ancak "Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı" olarak isminin terör örgütü propagandası suçuna konu video paylaşımında yazıldığı işaret edildi. Fincancı'nın hekimlik kimliği açısından ulusal ve uluslararası boyutta yayın yapan örgütle irtibatlı haber kanalında yine propaganda suçunun illegal faaliyetlerinin legal bir sıfata haiz bir tabip kişi üzerinden sözde kimyasal silahlar kullanıldığı iddiasıyla tartışarak terör örgütünün silahlı eylemlerini meşru göstermeye çalıştığı da vurgulandı.Terör örgütü PKK'nın yayın organı Medya Haber TV sunucusu Adnan Göksungur hakkında kolluk birimlerince aranma kaydı ve Selahattin Işıldak şeklinde kod adı olduğu öğrenildi.