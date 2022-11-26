Hablemitoğlu suikastının parası Serhat Ilıcak aracılığıyla ödendi

Ankara'da 2002'de Dr. Necip Hablemitoğlu'na yönelik düzenlenen ve ölümüne yol açan suikastın yeni iddianamesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı.İddianamede; Hablemitoğlu'nun öldürülmesi için suikasta katılan ve organize eden kişilere para temin edilmesi gerektiği, paranın ise 2003'te Enver Altaylı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir ihale sürecindeki aracılık hizmeti için Serhat Ilıcak ile birlikte 900 bin ABD Doları aldığının anlaşıldığı aktarıldı.Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ifadesinde, "Siemens şirketinin Genelkurmay'dan randevu talebini Altaylı'nın irtibatları vasıtasıyla aldığını biliyorum. Yaklaşık 1-1.5 sene sonra bu altyapı işi için malzeme temini kısmını Siemens şirketi aldı. 2003'te Siemens şirketi ihale süreci onaylandıktan sonra iş bitmeden, mal teslimi yapılmadan o gün itibarıyla yaklaşık 900 küsur bin dolar parayı Enver Altaylı ve Serhat Ilıcak üzerinden yapılan görüşmeler neticesi benim İstanbul Florya'da bulunan İş Bankası'ndaki hesabıma gönderdiler" dedi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan yazışmada, ifadede geçen ihale için 3 Temmuz 2003'te söz konusu firma ile sözleşme imzalandığı öğrenildi. İddianamede, Aydın Köstem'e rapor hazırlaması karşılığında Altaylı tarafından Afşar aracılığıyla verilen 30 bin doların da ihale sürecinde aracılık yapılmasına ilişkin olarak firmadan alınan para olduğu değerlendirmesi yapıldı. İddianamede Altaylı'nın, Osman Tuncer ve Afşar'ın banka hesapları üzerinden yaklaşık 900 bin ABD Doları'nı alması hususları birlikte düşünüldüğünde, söz konusu paranın Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemi öncesi yapılan bir anlaşma parası olduğu kanaatini verdiği anlatıldı.İddianamede Altaylı'nın Hablemitoğlu'nun engellenmesi konusunda Levent Göktaş'tan yardım istemesi, onunla temas kurması, sonucunda Hablemitoğlu'nun öldürülmesi için Göktaş'ı azmettirdiği kanaati aktarıldı. Ayrıca, cinayetin işlenmesi sürecinde yer alan bazı kişiler için para temin edilmesi ihtiyacının, söz konusu ihale sürecinden alınan komisyon parası ile karşılandığı ifade edildi. Ilıcak hakkında, olay tarihinde Özcan ve Altaylı ile birlikte hareket ettiği, Altaylı için olayda kullanılacak paranın getirilmesi konusunda aracılık yaptığı hususunda kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile yakalama emri çıkarıldı.