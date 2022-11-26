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Giriş Tarihi: 26.11.2022

HDP savunmasını AYM’ye teslim etti

İLKER TURAK İLKER TURAK
HDP savunmasını AYM’ye teslim etti
HDP, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görülen kapatma davasına ilişkin ek savunmasını teslim etti.
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu. Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP milletvekili Semra Güzel'in yargılama dosyaları da yer alıyordu. HDP'nin savunmasını AYM'ye sunması için 26 Kasım'a kadar ek süre verilmişti. HDP, savunmasını bugün AYM'ye teslim etti.
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HDP savunmasını AYM’ye teslim etti
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