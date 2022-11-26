Mozambik, FETÖ’ye kucak açmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkesi Mozambik'e yaptığı tüm uyarılara rağmen ülkede Savunma Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na kadar üst düzey bürokratların FETÖ ile işbirliği devam ediyor. FETÖ'ye ait Willow International School (WIS) adlı okulda 10 yıldır aşçı olarak çalıştığını kaydeden İsmail K., samimi açıklamalarda bulunarak bu ülkenin adeta FETÖ'nün üssü haline geldiğini anlattı. İsmail K. ifadesinde, FETÖ'nün Afrika yapılanmasından sorumlu Necdet İçel'in Matola'daki bir camide kaldığını, düzenlediği toplantılarda bu ülkenin örgüt için en güvenli sığınak olduğunu bizzat Fetullah Gülen'in kendisine söylediğini anlattı. 15 Temmuz'da aralarında Necdet İçel'in de bulunduğu örgüt mensuplarının bir araya gelerek darbenin başarılı geçmesi için dua ettikleri ortaya çıktı. Mozambik Savunma Bakanı Salvador Mtumuke'nin, kızını FETÖ'cü Murat Kurt ile evlendirdiği de ortaya çıktı.