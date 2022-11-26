YPG/PKK’lı teröristlerin harabeye çevirdiği evine ilk kez girdi

"ALLAH TERÖRÜN BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİN"

Teröre tepki gösteren Karataş, "Allah terörün bin türlü belasını versin, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Günler sonra ilk defa eve geliyorum. Eve girmek istemedim, çıkıp gitmek istiyorum. Bura bize çok kötü bir anı bıraktı, Hasan'ın her yerde anısı var. Eşimi mutfağın içerisinde enkazın altında gördüm." dedi.

Karataş, eşinin ve bebeğinin yoğun bakımdan servise alındığını, durumlarının iyi olduğunu ve eşiyle görüştüğünü sözlerine ekledi.