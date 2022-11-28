Bakan Akar’dan Yunanistan’a net mesaj: Hakkımızı çiğnetmeyeceğiz

"KIBRIS BİZİM MİLLİ MESELEMİZ"

Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'da yaşayan herkesin rahata, huzura ve güvene kavuştuğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:

"O güne kadar yapılan katliamların haddi hesabı yok. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974'ten beri Ada'ya barış, huzur geldiğini herkesin anlaması, görmesi ve bu hakkı teslim etmesi lazım. O günden itibaren akan kanlar, gözyaşları durdu, insanlar barış ve huzur içinde yaşayabilir bir hale geldi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın barış bölümünü herkesin çok iyi anlaması lazım."

"Kıbrıs bizim milli meselemiz." diyen Akar, Türkiye'nin garantörlük ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde kendine düşen ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin ve KKTC'nin barıştan yana olduğunu her fırsatta gösterdiğini ancak bu barış için atılan adımların anlaşılmadığını, uzatılan barış elinin reddedildiğini belirtti.

Akar, "Bunun özellikle üçüncü taraflarca görülmesi lazım. Üçüncü taraflardan objektif, tarafsız şekilde olayları görmesini ve Kıbrıs Türkünün hakkını, hukukunu teslim etmesini bekliyoruz." dedi.