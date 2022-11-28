Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'ndan 'Canan Kaftancıoğlu ile kavga ettiniz mi?' sorusuna iddiaları güçlendiren yanıt! İnkar edemedi...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:07 Son Güncelleme: 28.11.2022 15:41

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Canan Kaftancıoğlu ile kavga ettiniz mi?' sorusuna iddiaları güçlendiren yanıt! İnkar edemedi...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Divan Kurulu Toplantısı'nda iddiaya göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'şizofren' dedi. İmamoğlu, bunu duyar duymaz CHP İstanbul İl Binası'nı deyim yerindeyse bastı. Kaftancıoğlu, İmamoğlu gelmeden binayı terk ettiği için herhangi bir olay yaşanmadı. Bu iddialar İmamoğlu'na ilk kez açıktan soruldu. İmamoğlu'nun yanıtı iddiaları daha da güçlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekrem İmamoğlu’ndan ’Canan Kaftancıoğlu ile kavga ettiniz mi?’ sorusuna iddiaları güçlendiren yanıt! İnkar edemedi...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Şizofren' dediği iddia edilmişti. İmamoğlu'na bu iddia ilk kez soruldu. İmamoğlu, iddiaları net bir şekilde yalanlayamazken, kullandığı ifadeler iddiaları daha da güçlendirdi.

"EKREM İMAMOĞLU'NDAN CANAN KAFTANCIOĞLU İLE KAVGA ETTİNİZ Mİ" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialar İmamoğlu'na soruldu.

İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu, bu açıklama ile basında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayamadı. İmamoğlu'nun 'Diye düşünüyorum.' vurgusu dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İl Divan Kurulu Toplantısı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Şizofren, aptal ve müteahhit kafalı' dediği iddia edildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Milliyet Yazarı Zafer Şahin'in gündeme taşıdığı iddialar günlerce konuşuldu. İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'ndan hesap sormak için İl Binası'na gittiği, Kaftancıoğlu'nun haber aldığı ve binadan hızla uzaklaştığı da belirtilmişti. İmamoğlu'nun, 'Şizofren' kelimesine oldukça sinirli olduğu vurgulanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Canan Kaftancıoğlu ile kavga ettiniz mi?' sorusuna iddiaları güçlendiren yanıt! İnkar edemedi...
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