Ekrem İmamoğlu’ndan ’Canan Kaftancıoğlu ile kavga ettiniz mi?’ sorusuna iddiaları güçlendiren yanıt! İnkar edemedi...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Şizofren' dediği iddia edilmişti. İmamoğlu'na bu iddia ilk kez soruldu. İmamoğlu, iddiaları net bir şekilde yalanlayamazken, kullandığı ifadeler iddiaları daha da güçlendirdi.
"EKREM İMAMOĞLU'NDAN CANAN KAFTANCIOĞLU İLE KAVGA ETTİNİZ Mİ" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialar İmamoğlu'na soruldu.
İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu, bu açıklama ile basında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayamadı. İmamoğlu'nun 'Diye düşünüyorum.' vurgusu dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, İl Divan Kurulu Toplantısı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Şizofren, aptal ve müteahhit kafalı' dediği iddia edildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Milliyet Yazarı Zafer Şahin'in gündeme taşıdığı iddialar günlerce konuşuldu. İmamoğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu'ndan hesap sormak için İl Binası'na gittiği, Kaftancıoğlu'nun haber aldığı ve binadan hızla uzaklaştığı da belirtilmişti. İmamoğlu'nun, 'Şizofren' kelimesine oldukça sinirli olduğu vurgulanmıştı.