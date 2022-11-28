Ekrem İmamoğlu’ndan ’Canan Kaftancıoğlu ile kavga ettiniz mi?’ sorusuna iddiaları güçlendiren yanıt! İnkar edemedi...

"EKREM İMAMOĞLU'NDAN CANAN KAFTANCIOĞLU İLE KAVGA ETTİNİZ Mİ" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialar İmamoğlu'na soruldu.

İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." şeklinde yanıt verdi. İmamoğlu, bu açıklama ile basında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayamadı. İmamoğlu'nun 'Diye düşünüyorum.' vurgusu dikkat çekti.