Ağrı’dan su dersi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'li belediyelerde suyun yüksek fiyatlı olmasını eleştirdi. Sayan, "Ağrı'da suyun metreküpü 1 TL, CHP'li büyükşehir belediyelerinde suyun metreküpü 28 TL. En temel ihtiyaç olan Allah'ın suyunu dahi yönetemiyorlar. Seçimden önce 'Suyu bedava yapacağız' dediler. Bedava dedikleri su hangi suydu? Aday olma yolunu bıraksın ve işini yapsınlar. Biz Ağrı'da suyu 1 TL'ye veriyoruz." dedi.

Savcı Sayan şunları söyledi:

Yüzde 100 bizim üretimimiz, öz kaynağımız olan suyu 28 TL'ye satan CHP'li belediyeler, bizim olmayan, ithal ettiğimiz akaryakıt fiyatı üzerinden hükümete yükleniyorlar... Marifetinizi su da göstersenize... Ağrı'da su 1 TL... Üstelik, sizde tahsilat yüzde 99 Ağrı'da yüzde 5 -10 oranında.

CHP'li belediyelerin suya yüksek oranda zam yapmasının nedeni sudaki rantı almak. Nakit para ihtiyaçlarını halkın sırtına yüklüyorlar.

Biz normalde aynı şartlarda su üretiyoruz. Biz suyu 1 TL'ye satarken CHP'li belediyeler kademeli sisteme göre 30 TL'ye yakın fiyatlarla su satıyor. Sizin her gün zam yapan marketlerden ne farkınız var? Sizin aradaki komisyonculardan ne farkınız var? Siz milleti sömürüyorsunuz. Suyun maliyetinden çok kar etmeyin ve suyun maliyetini açık şekilde toplumla paylaşın.

Kendi illerini yönetemeyenler ve suyu ucuza satamayan belediye başkanları Cumhurbaşkanı hayalleri içinde. Su hayattır bunlar hayatımıza kast ediyor. Daha dün Eskişehir yüzde 70, İstanbul yüzde 25 zam yaptı.

SAYAN: GELİN DERS VERELİM

Bizim amacımız kar etmek değil. Vatandaşımıza destek oluyoruz. Belediye olarak zarar edelim ama vatandaşım zarar etmesin. Bir katkımız olsun.

Devletten 200 bin nüfusumuza göre bütçe geliyor, yan gelirimiz yok, çevre vergimiz yok, emlak vergimiz yok, çöp vergimiz yok, tabela vergimiz yok, asfalt katkı payımız yok, temizlik vergimiz yok. Onların hepsi var şirketleri var ama biz 1 TL'ye su veriyoruz.

Ağrı'dan utanmaları lazım. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Ağrı'ya davet ediyorum. Gelsinler bizim müdürlerden bu suyun nasıl ucuz olduğunu bir öğrensinler. Benzinden daha pahalı su satıyorlar.