FETÖ yazarlarına hapis cezası

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davası karara bağlandı.Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'ın 'silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Mümtazer Türköne'yi ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan firari sanık Mehmet Özdemir'in dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.