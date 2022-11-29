İBB’de skandallar bitmiyor: Ekmek üretmiyor lüks araba alıyor

İstanbullular ekmek beklerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir skandalla daha gündeme geldi. Açılışını yaptığı Hadımköy'deki fabrikayı aylardır çalıştırmayan İBB yönetimi, Halk Ekmek A.Ş.'ye milyonlarca liralık araç siparişi verdi.2023 yılı araç ihalesine çıkan Halk Ekmek A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, son ihalede kendisi için benzersiz özelliklere sahip araç sipariş ettirdi. Hizmet aracı adı altında ihalesi yapılan binek otomobillerde istenilen donanım ve özellikler ise şaşırttı. Araç kiralama bedelinin 32 milyon lirayı bulduğu ihale, 'Araç Kiralama Hizmet Alımı' dökümüne yansıdı. İhale şartlarında kiralık otomobilin "konfor paketli", "üç bölgeli klimalı" gibi özelliklere sahip olması isteniyor. İhale büyük tepkiyle karşılandı.AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, kaynakların hizmet için değil örgütleri memnun etmek içini kullanıldığını söyledi. Kaynar, Özgen Nama'ya şu sözlerle yüklendi:"2019 seçimlerinde CHP'nin Sancaktepe Belediye başkan adayı olmuş bir kişi burayı kendi siyasi heveslerinin aracı olarak kullanıyor. Hazır fabrikayı çalıştıramıyorlar, üretilen ekmeği büfelere zamanında teslim edemiyorlar. Şimdi de 32 milyon liraya makam aracı kiralayıp, şirketin kaynaklarını israf ediyorlar."İstanbullular da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgen Nama'ya tepki gösterdi. 32 milyon TL'ye araç alımının büyük yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlardan İbrahim Kahraman (54), "Biz ekmek beklerken, araç alınması büyük yanlış. Ekmek büfelere saat 9.30 gibi geliyor. Geç geldiği içinde kuyruk oluyor. Ondan sonra da algı oluşturuluyor" dedi. Fadime Yücedağ (50) ise "Yapılanlar hoş değil. Halk mağdur ediliyor. Ekmek büfelerinde ciddi problem yaşıyoruz. İBB ne yaptığını bilmiyor. Oy verenler de pişman" ifadelerini kullandı.SABAH, Türkiye'nin en büyük ve en modern ekmek fabrikası olduğu iddia edilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde açılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminin olmadığını belgelemişti. Gazetemizin haberinin ardından Halk Ekmek A.Ş. yöneticileri fabrika pencerelerini perdelerle kapattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da Halk Ekmek skandalını kabul ederek fabrikanın hiç ekmek üretmediğini açıklamıştı.