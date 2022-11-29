Suriye’de PKK/YPG’yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD’den dikkat çeken karar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olası kara harekatı ile ilgili bilindik 'endişe' açıklamasını yinelerken, terör örgütü ile bölgedeki devriyelerin azaltıldığını bildirdi.

"KAYGILARI ANLIYORUZ ANCAK ENDİŞELİYİZ"

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından duyduklarını endişeyi bir kez daha dile getirdi.