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Giriş Tarihi: 29.11.2022 22:31 Son Güncelleme: 29.11.2022 23:04

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar

Türkiye'nin Suriye'de varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı'nın ardından gözler kara harekatına çevrildi. Kara harekatının ne zaman başlayacağı beklenirken ABD'den Suriye'deki teröristleri panikletecek bir adım geldi.

AA
Suriye’de PKK/YPG’yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD’den dikkat çeken karar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olası kara harekatı ile ilgili bilindik 'endişe' açıklamasını yinelerken, terör örgütü ile bölgedeki devriyelerin azaltıldığını bildirdi.

"KAYGILARI ANLIYORUZ ANCAK ENDİŞELİYİZ"

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından duyduklarını endişeyi bir kez daha dile getirdi.

DEVRİYELERİ AZALTMA KARARI

DEAŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık." ifadelerini kullandı.

"ABD ASKERLERİ BÖLGEDEN ÇEKİLMEYECEK"

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti. Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

"TÜRKİYE İLE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ"

Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak." dedi.

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Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
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