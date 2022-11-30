Bahçeli’den altılı masaya yeni anayasa çağrısı: Gelin siz de katkı verin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masanın anayasa çalışmasına tepki göstererek "6'sı birden dizilmiş anayasa takdimi yapıyorlar. 6'sını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir" dedi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek" diyerek "Bu sistemden geri dönüş yoktur" ifadelerini kullandı. Bahçeli, özetle şunları söyledi:6'sı birden dizilmiş anayasa takdimi yapıyorlar. 6'sını bir araya getirsen bir Milliyetçi Hareket yapmaz. Gelsinler bir de bunu okusunlar, bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe 6'sını birden atın. İşte size 6'ya karşı 2, bu Cumhur İttifakı demektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaşaması için AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Anayasa metinleri burada buluşursa Türkiye yepyeni bir anayasaya, yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kavuşmuş olacaktır. Bunların bir uykusunu da kaçırayım, 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Biz 1 dönemi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz. İki yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek.Zillet ittifakını oluşturan partilere çağrım, gelin Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Geçmişe takılarak geleceğin vizyonunu kurmak gibi bir hezeyandan geri dönün. Gelin Türkiye'nin yanında durun. Gelin bu milli şerefe siz de katkı verin. Bunu yapmazsanız tarih ve millet huzurunda nankör ve inkârcı olarak anılacaksınız, hiçbir zaman da milletimizden geçer not alamayacaksınız. Muhalefet partilerini izana davet ediyorum.Türkiye 2023 yılında, Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünde terör belasından Allah'ın izniyle kurtulacak, tek bir terörist dahi yakayı kurtaramayacaktır.Türk askerinin makul ve planlanmış bir zamanda karadan intikal ederek bölücü terörü kaynağında vurması, böylelikle güney sınırlarımızın A'dan Z'ye emniyete alınması önümüzdeki temel gündemlerden birisidir. Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin teröristlere canlı kalkan olması mücadelemizi sekteye uğratmamalıdır. Karşımıza kim çıkarsa sonu teröristlerin sonu gibi olmalıdır. Kandil'den Ayn el-Arap'a kadar havadan tahrip, karadan da süpürme harekâtıyla bölücü terör örgütünün kafası koparılmalıdır. Terörün kökü kazınana kadar durmayacağız.Bahçeli,TV kanallarındaki tartışma programlarında her konuda görüş bildiren TV yorumcularını hedef aldı: Deprem olur, bunlar ekrana çıkar. Domates, patates, soğan mevzubahis olur, bunlar sırasıyla ahkâm keserler. Bunlardan bıktık usandık, bu edepsiz, bilgisiz, cibilliyetsiz ve ciddiyetsiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır.