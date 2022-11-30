CHP’li belediyelerdeki terör bulguları savcılıkta

İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları kapsamında elde edilen bilgi ve bulguların Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi'nde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet başsavcılıkları ile paylaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesi'nde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır."