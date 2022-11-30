Hedef dünya liderliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu:Ülkemiz tarihiyle, tabiatıyla en önemlisi de insanıyla dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış hazineye sahiptir. Sahillerimiz bir başka güzeldir, Ege'mizin koyları güzeldir, Marmara'nın kadim cazibesi bir başka güzeldir, Karadeniz'in yeşili bir başka güzeldir.Dünyada turizm sektörünün büyük atılım gösterdiği dönemlerde biz çeşitli sebeplerle süreci geriden takip ettik. Her alanda olduğu gibi ilk büyük hareketliliği Özal döneminde başlattık.Salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını birlikte yaşıyoruz. Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır.Turizm gelirinde 8'inci sıraya yükselmiş olmamız bu yıl çok iyi yerlere geleceğimizin sinyalidir. Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 bin, yatak sayımız 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü tebrik ediyorum.3000'i bulan üye ve 800 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle TÜROFED de bu başarıda pay sahibidir. Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır.Sadece turizm sektöründe 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımların sürmesi bu gerçeğin ifadesidir.Terördenarındırdığımız Güneydoğu Anadolu Bölgemizin güzellikleri bunlardan biridir. Altyapısındaki gücümüzü ispatladığımız sağlık turizmi bunlardan biridir. Seyahat rotalarımız bunlardan biridir. İstanbul'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Van'a pek çok şehrimiz başlı başına birer turizm değeridir. Turizm sektörümüzdeki gücümüzün farkına giderek daha çok varıyoruz. Yurtdışında gittiğimiz yerlerde gerçekten insanı etkileyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Tabiat, tarih, kültür, gastronomi zenginliği var. Ülkemizin farkı tüm bu güzelliklerin hepsini birden misafirlerin hizmetine sunabilmesidir. Dışarıdan gelen herkes bu zenginliği hemen fark ediyor. Bu büyük hazineyi en iyi değerlendirmesi gereken de turizm sektörüdür. Turizmde çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız. Türkiye'nin 2021'de turist sayısında dünyada 4., turizm gelirinde 8. sıraya yükselmesi bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisi.BizTürkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine bakmayız. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ülkemiz artık 2 teröristle, 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla, medya manipülasyonlarıyla istikameti değiştirilecek bir yer olmaktan çoktan çıkmıştır. 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınmada kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenler var.Önümüzdeki dönem güçlü altyapının üzerinde çok daha büyük başarılara beraberce yürüyeceğiz. 12 yıl önce milletimizin huzuruna 2023 hedefleriyle çıktığımızda dudak bükenler bugün yaptıklarımıza şapka çıkarmak mecburiyetinde kalmaktadır. Yeter ki biz bu inancı, bu azmi, bu birliği, bu beraberliği, bu kardeşliği kaybetmeyelim. İnanın gerisi kendiliğinden gelecektir.Başkan Erdoğan, cuma günü Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı açıklayacak. Erdoğan'ın yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayacak Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek programda açıklayacağı plan, 2030'a kadar Türkiye'nin yol haritası olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 275 faaliyetten oluşan planın 2030 Engelsiz Vizyon'un hayata geçirilmesini sağlayacağını söyledi.Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye'de yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı siyasi dönemini yaşadığına dikkati çeken Kurul üyeleri, bunun devamı için önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin önemine işaret etti. Kurul üyeleri, Türkiye'nin tüm illerinde, milletin farklı kesimlerinin özellikle de gençlerin, "Türkiye Yüzyılı" beklentilerini karşılayacak bir vizyon ortaya koymanın önemini vurguladı. 20 yıldır somut eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını belirten Erdoğan, 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığı'nı kazanarak hem de Meclis'te çoğunluğu elde ederek gösterdikleri başarıyı önümüzdeki seçimlerde de tekrarlamayı hedeflediklerini vurguladı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, istiklalin, istikbalin ve gençlerin yüzyılı olarak tasarladıklarını ve buna göre hazırlandıklarını belirtti.