İBB’deki partizanlığın İstanbul’a bedeli 25 milyar TL

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, göreve geldikten sonra CHP partizanlığı yapmayacaklarını, kimsenin işine son vermeyecekleri vaadinde bulunduklarını ancak sözlerini tutmadıklarını kaydetti.
Göksu, "Namus sözü dediler, yaklaşık 21 bin kişiyi işten çıkarıp yaklaşık 50 bin kişiyi işe aldılar" dediği CHP'li İBB yönetimi için şunları söyledi:
"Kesinlikle partizanlık yapmayacağım. Kimseyi işinden etmeyeceğim. Bizde liyakat esas olacak diye namus sözü verenlerin göreve gelir gelmez, yaklaşık 21 bin kişinin işine son verdiğini biliyor musunuz? Buna karşılık yaklaşık 50 bin yandaş işe aldılar. Peki bu alımları yaparken liyakati mi esas aldılar, verimliliği mi artırmayı planladılar? Tabii ki hayır. 'Partizanlığa son vermeye geliyoruz' derken bunun; istihdamın yüzde 75'inin parti paylaşım masasından, yüzde 25'inin ise istihdam ofisinden olacağını saklamaya çalışmışlardı ama bu da CHP toplantılarıyla ifşa oldu. Bu sayede en büyük sözlerinin bile en fazla bir çeyrek ederi olduğunu görmüş olduk."
'5 BİN YENİ OTOBÜS 25 BİN KENTSEL DÖNÜŞÜM 30 KM METRO YAPILABİLİRDİ'
"Bu partizanlığın, şirketler üzerinden belediyeye ilave maliyeti şu ana kadar yaklaşık 25 milyar TL'dir" diyen Göksu, "Partizanlığın bir başka aşaması ise iştirakler ve yönetim kurulları olmuştur. Bu duruma Sayıştay raporunda bile yer verilmiştir. Bu durumdan kaynaklanan nema kavgalarını artık mahkemelere taşımaya başladılar. Partizanlık konusunda çok sıcak bir örnek de geçen gün görevinden istifa eden Hamidiye A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı'nın sosyal medya mesajıdır. Bu mesaj da gösteriyor ki, partizanlık CHP için her şeyden önceliklidir" ifadelerini kullandı.
M. Tevfik Göksu, CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'a maliyeti olan 25 milyar lira ile 5 bin yeni otobüs, 25 bin kentsel dönüşüm konutu, 30 km de metro yapılabileceğini söyledi.