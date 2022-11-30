İBB’deki partizanlığın İstanbul’a bedeli 25 milyar TL

'5 BİN YENİ OTOBÜS 25 BİN KENTSEL DÖNÜŞÜM 30 KM METRO YAPILABİLİRDİ'

"Bu partizanlığın, şirketler üzerinden belediyeye ilave maliyeti şu ana kadar yaklaşık 25 milyar TL'dir" diyen Göksu, "Partizanlığın bir başka aşaması ise iştirakler ve yönetim kurulları olmuştur. Bu duruma Sayıştay raporunda bile yer verilmiştir. Bu durumdan kaynaklanan nema kavgalarını artık mahkemelere taşımaya başladılar. Partizanlık konusunda çok sıcak bir örnek de geçen gün görevinden istifa eden Hamidiye A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı'nın sosyal medya mesajıdır. Bu mesaj da gösteriyor ki, partizanlık CHP için her şeyden önceliklidir" ifadelerini kullandı.