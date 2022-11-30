İBB’nin reklama ayırdığı bütçe 1 milyar 822 milyon TL: Bu parayla her gün bir otobüs alınabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım ve altyapı gibi yatırımları öteleyip, reklama dev bütçe ayırması büyük tepki çekti. Hurda haline gelen İETT otobüsleri yollarda alev alırken, İBB "para yok otobüs filosunu yenileyemiyoruz" gerekçesine sarıldı. Ancak 2023 bütçesinde reklam bütçesine 1 milyar 822 milyon 98 bin 520 TL ayrılması İBB'nin 'para yok" yalanını gözler önüne serdi. Reklama, deprem bütçesi kadar pay ayrılması da vatandaşları isyan ettirdi. Siyasiler de bu duruma tepki gösterdi. İBB'nin 2023 yılı bütçe görüşmeleri Sarçahane'deki meclis salonunda gerçekleşirken, AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin 2023 yılında reklam için 1 milyar 822 milyon 98 bin 520 TL ayırdığını belirtti. Deprem bütçesinin de 1.8 milyar TL olduğunu ifade eden Göksu, reklama ayrılan parayla 1 yılda 365 İETT otobüsünün alınabileceğini belirtti. Bol bol reklam yapan İBB'nin 3 yılda sıfır kilometre metro yaptığını belirten Göksu şunları söyledi:AK Parti döneminde 233 kilometre metro yapıldı. Ayrıca CHP'li İBB'ye projesi yapılmış, ihalesi yapılmış ve yapımına başlanmış 134.6 kilometre metro hattı teslim etti. Bunun 29 kilometresi de tamamlanmıştı. Geriye 105.6 kilometre kaldı. CHP'li İBB 105.6 kilometre metronun 22.7 kilometresini durdurdu. Geriye yapılması gereken 82.9 kilometre metro kaldı. 3 yılda 0 kilometre yeni metro hattı yapan bu yönetim, mevcut hatlarda da hedefi küçültmüş ve yıllık toplam 4.7 kilometreye indirmiştir.Sayın Başkan metro hatları için 580 milyon dolarlık tahvil ihracı yapmıştı. Bu kredinin akıbeti nedir, merak ediyoruz. Ayrıca üç metro hattı için alınan başka krediler proje hesaplarına geçmesine rağmen, 2022 Ağustos ayında bu hatlar bütçe olmadığı gerekçesiyle durdurulmuştur. Şimdi buradan soruyorum. Alınan krediler proje hesaplarında duruyorsa bu hatlar neden durduruldu?Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun otopark vaadinin de boş çıktığını belirterek, "Başkanın seçimden önce verdiği 100 bin araçlık otopark vaadini yerine getirmesi için yaklaşık 40 yıla ihtiyaç duyulduğu ortadadır. İSPARK bile Sayıştay raporuna göre teknik olarak iflas etmiş durumdadır" dedi.