Mevlüt Tezel yazdı: Randevuya gitmeyenden para alınsın mı?

Dikkatinizi çekerim; iptal edilmemiş, randevuya gidilmemiş! Daha önce de yazdık; MHRS sisteminde zor randevu alınmasının en büyük nedenlerden biri gidilmeyen randevular.

Böyle olunca da gerçekten muayene olması gerekenler doktora geç gidiyorlar ya da gitmekten vazgeçiyorlar. 2 gün önceden randevu iptal edilse randevu bekleme süresi de düşecek. Hadi acil bir işin çıkar gidemeyebilirsin, bari randevuyu iptal et!

MHRS sisteminde SMS ve sesli arama yoluyla randevu hatırlatma veya iptal servisleri de bulunuyor. Mobil uygulamadan randevuyu iptal etmek çok basit.

Uygulama yoksa 'ALO 182'yi ara anında iptal et. Yok, böyle bir bencillik!