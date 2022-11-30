Sınırda güvenli bölge

TSK'nınSuriye'nin kuzeyinde Pençe Kılıç Harekâtı devam ediyor. Havadan ve karadan ateş destek vasıtalarıyla Halep, Haseke ve Rakka kırsalındaki terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler ateş altına alınıyor. Minak Askeri Havaalanı ile Halep kırsalında PKK/YPG işgalindeki Şavarga, El Malikiyye, Maraanaz ve Maraş köylerindeki terör mevzi ve karargâhları vuruluyor. Tel Rıfat ilçesi çevresi, Şeyh İsa, Harbel ve Bayluniyeh köylerindeki hedefler de ağır top atışlarıyla vuruldu. Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde "güvenli bölge" oluşturmayı hedefleyen Türkiye, kara harekâtı için hazırlıklarına devam ediyor.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan TSK tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı devam ederken, Zap Vadisi bölgesinde gerçekleştirilen nokta operasyonda, saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.