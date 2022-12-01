‘Çok şükür şehit babasıyım’

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan P. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Yiğit, sevenlerinin gözyaşları arasında düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin İstanbul Arnavutköy'deki cenazesinde baba Raif Yiğit'in, "Çok şükür ben bir şehit babasıyım. Sen şerefli bir asker olarak rütbelileri kendine selam durdurarak şehitlik mertebesine ulaştın.Bir şehit babası olarak gururlu ve huzurluyum" şeklindeki sözleri gözyaşlarına boğdu. Cenazede gözyaşlarını tutamayan şehit Yiğit'in nişanlısı Melek Delibaş, şehidin fotoğrafını elinden bırakmadı. Yiğit'in naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.